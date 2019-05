Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu devralan Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşında Ozan Sözeyataroğlu, "Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız" dedi. Minik Cumhurbaşkanı, "Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi nasıl gidiyor? Kabinede bir revizyon olacak mı?" şeklindeki soruya ise “Kabinemde ilk günüm… Değişiklik düşünmüyorum. Bence sistem de başarılı bir şekilde ilerliyor.” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sözeyataroğlu’nun bu yanıtına “Benim söyleyeceklerimi söyledi ya…” diye gülerek tepki verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'ye gelen çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra koltuğunu, Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşında Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.



Erdoğan, koltuğu devretmeden önce şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne milletin evine hoşgeldiniz. Ülkemizdekilerle birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında sizleri misafir etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.



Tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. İstiklal harbimizin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşunda emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Bugün TBMM’nin dualarla, tekbirlerle açılışının 99. Yıldönümünü de kutluyoruz. Bu ülkemiz çocuklarına verilen önemin işaretidir. Her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum.



Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın.



Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. Önümüzdeki dönemde de sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz."



Koltuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devralan Ozan Sözeyataroğlu ise şunları ifade etti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



SORU CEVAP



SORU: MEB Bakanı Ziya selçuk’un tatil süreleri ile ilgili açıklamaları oldu? Bu öneriye nasıl bakıyorsunuz?



Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz. Bu konuya açıkçası şu anda olumlu bakıyorum



SORU: Süper lig’de şampiyonluk yarışı kızıştı.



Futbolu pek takip etmiyorum. Bu konu hakkında yorum yapamayacağım



SORU: Bağlama ve piyano çalıyorsunuz. Fazıl Say özel bir konser verecek. Siz de katılacak mısınız?



Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Çaldığım doğrudur, severek çalıyorum.



SORU: Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusunda ne düşünüyorsunuz?



Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Gerekli çalışmaları bakanlarımızla yapacağız



SORU: Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminden memnun musunuz?



Yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Bence sistem başarılı şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sıkıntımız yok.



SORU: İstanbul seçimlerinde süreç devam ediyor.



Bu konu hakkında bilgim yok. Bugün tek gündemimiz 23 Nisan...



SORU: Haftasonu Kılıçdaroğlu’na saldırı oldu. Telefonla arayacak mısınız?



Telefonu bende yok arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyım



SORU: Bu bayramı Atatürk hediye etti. Ama liderliğiniz boyunca en çok hangi özelliğini sevdiniz Atatürk’ün? Çocuklar artık sokaklarda arkadaşlarıyla oynamak yerine tabletlerle oynuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



İkinci sorudan başlayayım. Bu konu hakkında çok üzülüyoruz. Bakanlarımla bu konu hakkında çocukların iyiliği için her türlü adımları atacağız. Biz Atatürk’ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız.



Benim en sevdiğim oyun voleybol. Saklambacı seviyorum, eğlenceli oluyor."



KABİNE DEĞİŞKLİĞİ SORUSU



Minik Cumhurbaşkanı, "Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi nasıl gidiyor? Kabinede bir revizyon olacak mı?" şeklindeki soruya ise “Kabinemde ilk günüm… Değişiklik düşünmüyorum. Bence sistem de başarılı bir şekilde ilerliyor.” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sözeyataroğlu’nun bu yanıtına “Benim söyleyeceklerimi söyledi ya…” diye gülerek tepki verdi.



ulusal.com.tr