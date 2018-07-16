Minikler Judo Türkiye Şampiyonası” muhteşem bir finalle sona erdi. 63 ilden 1050 sporcunun katıldığı dev organizasyon İzmir Karşıyaka’da yapıldı. Kıran kırana geçen müsabakalarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular başarılarını madalyayla taçlandırdı.

Kıran kırana mücadele ettiler… Başarılarını madalyalarıyla taçlandırdılar...



Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen “Minikler Judo Türkiye Şampiyonası” muhteşem bir finalle sona erdi.



Organizasyona 63 ilden 1050 sporcu katıldı.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda 63 ilden, 215 kulüp ile 187 antrenör ve 50 hakem görev yaptı.



Minik judoculara ilgi ise oldukça yoğundu.. Üç gün boyunca tribünleri dolduran Karşıyakalılar, ellerinde Türk Bayrakları ile sporculara destek oldu.



Şampiyonaya katılan ve dereceye giren sporcuların başarıları madalyayla taçlandırdı.



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