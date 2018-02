Manisa'da bir ilkokulun öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e hediyeler hazırlayıp duygularını kaleme döktü

Manisa'da bir ilkokulun öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek vermek için çeşitli hediye paketleri hazırladı ve duygularını kaleme döküp mektup yazdı.

Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda eğitim alan 400 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında Mehmetçik'e mektup yazan öğrenciler, içinde eldiven ve çorap gibi çeşitli hediyelerin yer aldığı koliler hazırladı.

Türk bayrağına sarılı koliler, okulda düzenlenen törenle Afrin'e gönderilmek üzere okul müdürü Evra Seda Kerey tarafından Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teslim edildi.



Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Çerçi, Afrin operasyonu ile Türkiye'nin bütünleştiğini söyledi.



Devletin yurt içi ve dışında Afrin'de her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlıkla sürdüğünü kaydeden Çerçi, "Öğrencilerimiz yazdıkları mektuplarla sevgilerini, kalplerini, gönüllerini ve ruhlarını göndererek, ordumuzla olduğunu ifade ediyorlar. Türkiye devleti olarak her durumda kem gözlere cevap verecek güç ve kudretteyiz. Bütün çocuklarımızı kutluyor ve alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

Manisa Milli Eğitim Müdürü Necmettin Okumuş da öğrencilerin gönderdiği eldiven ve çorapları giyen Mehmetçik'in ömür boyu unutamayacakları bir duyguyu yaşayacaklarını belirterek, "Bu koliler orada açıldığı zaman askerlerimizin duydukları koku sizlerden gelen muhabbet kokusu olacak. Ömür boyu unutamayacaklar." dedi.

Okul müdürü Kerey de "Bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu, tek yürek, tek vücut olduğumuzu göstermek amacıyla 400 çiçeğimizle yüreğimizi açtık, gönlümüzü sunduk. Çiçeklerimizin yazmış olduğu bu güzel mektupların ağabeylerine kan, can, güç, kuvvet ve moral olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.