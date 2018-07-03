Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verildi

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğunu uğurlandı.



Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.



Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü.

Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.



Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı.



Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.



Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.



Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.



Ağrı Valisi Süleyman Elban 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.



Ağrı Valisi Süleyman Elban yaptığı açıklamada, "Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı" dedi



Elban açıklamasında, "8-1- gün aç kalması nedeniyle ölmüş. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı sayısı 5 oldu. " ifadelerini kullandı.



Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.

