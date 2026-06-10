Miras için babasına bombalı tuzak kurmuştu: Gerekçeli karar açıklandı

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs'taki karar duruşmasında hükme bağlanan dava dosyasının gerekçeli kararını tamamladı. Kararda tutuklu sanıklar Polat E., Abas A., Baran A. ve tutuksuz yargılanan Berkant K. ile müşteki baba Mehmet E'nin ifadelerine yer verildi.

BOMBA MERMİLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ

Mahkemenin hazırladığı metinde, olayda kullanılan patlayıcının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansız nesneler üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu belirtildi. Patlayıcı düzeneğinin doğrudan can almaya elverişli olduğu kabul edilirken, yapım aşamasında ölüm neticesinin kesinleşmesi amacıyla mermi ve fişeklerle tahribat gücünün artırıldığı bilgisi kayıtlara geçti. Sanıkların itiraflarına dayandırılan kararda, eylemin mağdurun ölümünün ardından mirasının alınıp paylaşılması hedefiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mahkeme, sanıkların suikast sürecini nasıl yürüttüklerini şu ifadelerle açıkladı: "Bu amaçla sanıklar olaydan yaklaşık 2 ay önce plan yapmaya başlayıp, planlarını hayata geçirmek için öldürme olayında kullanacakları bomba düzeneğini hazırlamışlardır. Sanıklar, planı olay günü uygulamaya koymak üzere bomba düzeneğini mağdurun aracına bıraktıktan sonra mağdurun paketi alıp metruk binaya koyduğunu fark etmemişlerdir. Mağdurun aracını takip eden sanıklar, servis güzergahında duraklayacağı yerlerde bekleyerek ellerindeki kumandaya basarak araçta olduğunu zannettikleri bombayı birden fazla kez patlatmaya çalışmışlardır. Sanıklar, serviste bulunabilecek muhtemel yolcuların canlarını bile hiçe sayacak derecede eylemi gerçekleştirme konusundaki kararlarından dönmeyerek, ısrarla eylemi gerçekleştirmek için uğraşmışlardır. Nihayetinde mağdur, ikametin önünde iken sanıklar tarafından yapılan son denemede bomba düzeneği infilak etmiştir."

"SADECE KORKUTMAK İSTEDİK"

Gerekçeli kararın değerlendirme bölümünde "Mağdur şans eseri zarar görmemiş ve sanıkların amaçladıkları ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Sanıkların somut olaya yansıyan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu, eylemlerini planlayarak ve tasarlayarak gerçekleştirdikleri hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuştur. Sanıklar savunmalarında amaçlarının öldürmek değil korkutmak olduğunu savunmuş olsalar da savunmalarının daha az ceza almaya yönelik olduğu için savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir. Sanıkların 'kasten öldürme' olayında kullanmak üzere hazırladıkları bomba düzeneğini, imal etmek, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek ve muhafaza etmekten ibaret eylemlerinin TCK'nin 174. maddesinde düzenlenen 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçunu da oluşturduğu mahkememizce kabul edilmiştir." denildi.

CEZALAR BELLİ OLDU

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklu sanıklardan Polat E'ye 17 yıl 6 ay, Abas A'ya 17 yıl 4 ay ve Baran A'ya 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dosyada yargılanan tutuklu sanık Berkant K. ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda Polat E., babasını öldürmek için para karşılığında anlaştığı üç arkadaşıyla birlikte baba Mehmet E'nin aracına patlayıcı düzeneği yerleştirmişti. Baba Mehmet E., aracında fark ettiği şüpheli poşeti alarak evinin hemen önünde yer alan metruk bir binaya atmış, kısa süre sonra tetiklenen patlayıcı bu metruk binada infilak etmişti.