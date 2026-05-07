Miras için babasına patlayıcılı tuzak kurmuştu: Babadan 'öldürmek istemedi' savunması

MİRAS İÇİN PATLAYICILI TUZAK

Olay, 30 Haziran 2024’te Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Polat E., miras için babası Mehmet E.’yi öldürmek amacıyla üç arkadaşıyla iş birliği yaparak babasının aracına patlayıcı düzenek yerleştirdi. Durumu fark eden baba, poşeti metruk bir binaya atarak kurtulmuş; patlayıcının infilak etmesi sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM" SAVUNMASI

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mağdur baba Mehmet E., oğlunun kendisini öldürmek istemediğini öne sürerek şikayetçi olmadığını belirtti. Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ışığında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarının sabit olduğuna hükmetti.

Mahkeme heyeti; Polat E.'yi 17 yıl 6 ay, Abas A.'yı 17 yıl 4 ay ve Baran A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 7 yıl 1 ay ceza alan Berkant K. ise tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.