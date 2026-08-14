Miras kalan mülklerde tarihi değişim! Dededen babadan kalan ev ve arsalar için yeni dönem başladı

12. Yargı Paketi kapsamında İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesinde yapılan düzenlemeyle, dededen ve babadan kalan gayrimenkullerin satış usulü yeniden belirlendi. Yeni uygulamayla birlikte aile yadigârı mülklerin yabancılara geçmesini engellemek amacıyla ilk artırmanın yalnızca mirasçılar arasında yapılması kararlaştırıldı.

İLK İHALE SADECE AİLE ÜYELERİ ARASINDA YAPILACAK

Yeni düzenleme doğrultusunda aile mirası olan ev, arsa ve tarla gibi taşınmazlar, yapılacak birinci ihalede yalnızca hak sahibi mirasçılara sunulacak. Akraba dahi olsa üçüncü şahıslar ilk ihaleye dahil edilmeyecek. Böylelikle mülkün öncelikle aile içinde kalması sağlanacak ve mirasçıların öncelik hakkı korunacak.

YÜZDE 100 MUHAMMEN BEDEL ŞARTI GELDİ

Mirasçılar arasında gerçekleştirilecek ilk ihalede verilecek tekliflerin, eksper tarafından belirlenen muhammen bedelin yüzde 100'ünü ve ek masrafları karşılaması zorunlu olacak. Bu şart sayesinde taşınmazı satın almak isteyen mirasçı, diğer hak sahiplerine paylarını gerçek değer üzerinden ödeyecek ve hiçbir paydaşın hakkı değerinin altında tasfiye edilmeyecek.

İLK TURDA ALICI ÇIKMAZSA İKİNCİ İHALE HERKESE AÇILACAK

İlk artırmada mirasçılar arasından alıcı çıkmaması veya gereken teklif şartlarının oluşmaması durumunda ikinci artırmaya geçilecek. İkinci ihale tüm üçüncü kişilere açık olacak ve başlangıç teklifi muhammen kıymetin yüzde 50'si ile masraflar toplamı üzerinden belirlenecek.

KAPALI DEVRE İHALE İÇİN İKİ ŞART ARANIYOR

İhalenin dışarıya kapatılabilmesi için iki temel şartın bir arada bulunması gerekecek:

Tüm paydaşların söz konusu mülkiyeti miras yoluyla edinmiş olması,

Mirasçılar haricinde üçüncü bir kişinin mülkiyet payının bulunmaması.

Eğer mirasçılardan biri payını daha önceden mirasçı olmayan bir şahsa devretmişse kapalı devre ihale kuralı işletilmeyecek ve satış doğrudan herkese açık biçimde başlatılacak.