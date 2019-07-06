Misafirhane soruşturması bitti

Misafirhanelerin orman emekçileri yerine vekillere tahsis edildiğini ortaya çıkaran Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkan Şükrü Durmuş'a aylık kesme ceza verildi.
Durmuş, kanser hastası orman muhafaza memuruna yer verilmediğini tespit etmiş, tepkisini misafirhanenin önünde 22 Mayıs günü dile getirmişti.
Durmuş'un bu açıklamalarının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonrası Durmuş'a 1 bölü 4 oranında aylıkta kesme cezası verildi.
Soruşturma raporunda Durmuş'a yönelik ağır suçlamalar yöneltildi. Sendika yönetimi, başmüfettişlerin raporundaki iddiaları yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulundu.
Sendika genel başkanına verilen para cezası Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü önünde protesto edildi.
ulusal.com.tr
Orman Genel Müdürlüğüne ait misafirhanelerin vekillere tahsis edildiğini ortaya çıkaran Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkan Şükrü Durmuş, maaş kesintisi cezası aldı. Durmuş'a, misafirhane tartışmasına ilişkin 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamalar nedeniyle 4'de 1 oranında aylık kesintisi cezası verildi. Sendika üyeleri cezayı Orman Genel Müdürlüğü önünde protesto etti
Misafirhanelerin orman emekçileri yerine vekillere tahsis edildiğini ortaya çıkaran Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkan Şükrü Durmuş'a aylık kesme ceza verildi.