MİT 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu

MİT sınır ötesinde yaptığı nokta operasyonla PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed'i etkisiz getirdi.

MİT 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu
Editör: Yağmur Biçen
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MİT' sınır ötesinde nokta operasyon gerçekleştirdi. Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in, Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.

"SUİKAST EĞİTİMİ ALMIŞ"

2012 yılında PKK’ya katılan Tufan Koçer kod Ahmet Bayar’ın geçmişte Suriye’de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi. Suriyeli Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed’in de 2014’te Kandil’de suikast eğitimi aldığı belirlendi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı. Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki Tufan Koçer kod Ahmet Bayar ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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