MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’de Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini ve bölgedeki terörle mücadele adımlarını görüştü.

Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’nın silah bırakma sürecinin bugün yarın başlayacağı haberleri gündemdeyken, süreci tüm ayrıntılarıyla takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan kritik bir hamle geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil’de önemli temaslar kurdu.



Alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Erbil'i ziyaret etti. Kalın, bu önemli ziyaret kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü. Kalın ayrıca Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Güvenlik Konseyi yetkilileri ile de bir araya geldi.



Görüşmelerde en önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreciydi. Bu kapsamda bütün bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı.



Türkmenlerin güvenliği ve siyasi süreçlerdeki rolü konusu da masaya yatırıldı. Türkiye'nin, Irak Türkmenlerinin yanında olduğu mesajı iletildi.



İkili görüşmelerde ayrıca İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bölgedeki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrarın temini için atılacaklar adımlar da ele alındı. Ayrıca, gelecek dönem Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi makamları ile temasların artırılarak devam edeceği de vurgulandı.

