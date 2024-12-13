MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! Emevi Camii'nde görüntü verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Kalın, Emevi Camii'nde görüntü verdi. MİT Başkanı, Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ’nin lideri Muhamed Cevlani ile görüşmesi bekleniyor.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da! Emevi Camii'nde görüntü verdi
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Suriye’nin geleceğine yönelik tartışmaların devam ettiği bir süreçte Türkiye’den Şam’a kritik bir ziyaret yapılıyor.

Dün akşam saatlerinde haber merkezlerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’ı ziyaret ettiği görüntüler düştü.

İbrahim Kalın’ın silahlı korumalar eşliğinde Suriye’nin simge yapılarından Emevi Camisine girerken ve çıkarken görüntüleri paylaşıldı.

İbrahim Kalın, Türkiye dahil birçok ülkenin 'terör örgütleri' listesinde yer alan HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesi sonrası Şam'a gittiği görülen ilk resmi yetkili oldu.

İbrahim Kalın'ın HTŞ Lideri Muhammed el-Cevlani ile görüşmesi bekleniyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın de Şam’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

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