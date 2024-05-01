MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Somali'ye ziyaret! İşte görüşmelerde ele alınan konular

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

İbrahim Kalın, ayrıca Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı Başkanı Abdullahi Mohamed Ali ile görüştü.

Somali Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmelerde güvenlik ve istihbarat alanlarında Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele çabaları ele alındı. Bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve Türkiye ile Somali arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, görüşmede, Somali hükümetinin, terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularında iki ülke arasındaki iş birliğine öncelik verdiğini vurguladı.