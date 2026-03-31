MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 31 Mart 2026 tarihinde Ankara’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki üst düzey heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen kritik görüşmede, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde derinleştirdiği saldırılar ve bölgede kronik hale gelen insani dram kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda ayrıca, Batı Şeria’da işgalci yerleşimciler tarafından tırmandırılan terör faaliyetleri ve Kudüs’te Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönelik sistematik kısıtlamalar ile ihlaller gündem başlıklarındandı.

GAZZE BARIŞ PLANI: YÜKÜMLÜLÜKLER VE STRATEJİK ADIMLAR

Görüşmenin en stratejik başlığını, Gazze Barış Planı’nın uygulama safhaları oluşturdu. İşgalci İsrail’in planın birinci aşamasından doğan yükümlülüklerini ivedilikle yerine getirmesinin sağlanması gerektiği kararlılıkla vurgulanırken; sürecin kalıcı bir sükunete evrilmesi adına planın ikinci aşamasına dair operasyonel detaylar ve teknik değerlendirmeler titizlikle incelendi.

ANKARA’NIN BARIŞ DİPLOMASİSİNE HAMAS’TAN TEŞEKKÜR

Zirvenin sonunda HAMAS heyeti, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışın tesisi ve Filistin halkının haklarının korunması doğrultusunda yürüttüğü tavizsiz diplomasi trafiği nedeniyle şükranlarını sundu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

