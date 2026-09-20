MİT deşifre etti, siber polis bastı! İsrail bağlantılı Forex şebekesinden akılalmaz vurgun: Dansözlü partiler, Türkçe yasağı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 18 Eylül'de düzenlenen baskınlarda 31 firmaya ait 40’tan fazla ofis mühürlenirken, çetenin kilit isimleri gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyaller ve tanık ifadeleri, vurgun ağının ofislerinde dansözlü, uyuşturuculu eğlenceler düzenlendiğini, çalışanların maaşlarının arabalarla getirilen çelik kasalardan elden dağıtıldığını ve ofis içinde Türkçe konuşmanın yasaklandığını gözler önüne serdi.

31 FİRMA VE 40 OFİSE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

MİT'in saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde şekillenen dev operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyle ilintili olduğu saptanan 31 paravan ve operasyonel şirkete bağlı 40'ı aşkın ofise eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aamalarda çok sayıda dijital veriye, hard diske ve belgelere el konulurken, şebekenin tepe yöneticisi konumundaki bazı İsrail vatandaşları özel ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal’ın kullandığı dijital materyaller detaylı adli bilişim incelemesine alındı.

MOTİVASYON ADI ALTINDA DANSÖZLÜ VE UYUŞTURUCULU PARTİLER

Şebekenin yöneticilerine ait dijital delillerin deşifre edilmesiyle çetenin ofis düzeni deşifre edildi:

Dolandırıcılık faaliyetlerini yürüten personelin motivasyonunu artırmak amacıyla ofislerde sık sık sıra dışı organizasyonlar tertiplendiği belirlendi.

Çalışma alanlarına dansöz getirildiği, personelin katılımıyla uyuşturucu ve fuhuş içerikli özel partilerin düzenlendiği saptandı.

MAAŞLAR ARABAYLA KASADA GELDİ, OFİSTE TÜRKÇE YASAKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Murat Demirbaş, şebekenin şirket içi para trafiğini ve skandal kurallarını anlattı:

Elden Maaş Dağıtımı: Demirbaş, şirketin İsrailli sahibi Amit Ygal'ın özel şoförünün personele dağıtılmak üzere otomobille ve kasa içerisinde yüklü miktarda nakit para getirdiğini, maaşların banka yerine elden zarflarla ödendiğini beyan etti.

Türkçe Konuşma Yasağı: Çağrı merkezi temsilcilerinin Türkiye içindeki iletişimi kısıtlamak adına sert kurallar koyduğunu belirten Demirbaş, "İçeride çalışan temsilciler kesinlikle Türkçe konuşulmasını istemiyordu. Mutfak dışında kurum içerisinde Türkçe konuşmak kesinlikle yasaktı" ifadelerini kullandı.