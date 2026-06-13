MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi! Bir gecede binlerce kişiye giden mesajların arkasından şebeke çıktı

Vatandaşların cep telefonlarına 7 Haziran gecesi gelen şüpheli işlem SMS'leri üzerine harekete geçen MİT, kredi kartı bilgilerini otomatik yazılımlarla test eden organize siber şebekeyi çökertti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi! Bir gecede binlerce kişiye giden mesajların arkasından şebeke çıktı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 Haziran gecesi başlayıp sabahın ilk saatlerine kadar süren ve çok sayıda vatandaşı etkileyen şüpheli işlem bildirimlerini takibe aldı.

Kredi kartları üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine dair bilgilendirmeler ve tek kullanımlık şifrelerin yer aldığı otomatik SMS'lerin vatandaşlara ulaşması, olayın organize bir siber faaliyet niteliği taşıdığı şüphesini doğurdu. Bu gelişme üzerine MİT'in koordinasyonunda ilgili güvenlik birimleri harekete geçerek teknik, istihbari, mali ve operasyonel boyutları kapsayan çok yönlü bir süreci başlattı.

MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi! Bir gecede binlerce kişiye giden mesajların arkasından şebeke çıktı - Resim : 1

KURUMLAR ARASI EŞ ZAMANLI İNCELEME

Finansal güvenliği hedef alan bu siber faaliyetin geniş kitleleri etkileme potansiyeli göz önüne alınarak kurumlar arasında hızlı bir koordinasyon sağlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından teknik incelemeler yürütülürken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) mali analizleri gerçekleştirdi. Yapılan ortak çalışmalar sonucunda, şebekenin çok sayıda kredi kartı numarasını otomatik yazılımlarla test ettiği ve kartların geçerliliğini kontrol etmek amacıyla yapılan bu denemelerin vatandaşlara otomatik SMS olarak yansıdığı saptandı.

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, söz konusu faaliyetlerde kullanılan dijital altyapılar ve şüphelilerin izlediği yöntemler bütünüyle ortaya çıkarıldı. SGB ekipleri olayda kullanılan IP adreslerini, sunucu kayıtlarını ve dijital izleri mercek altına alarak faaliyetlerin yürütüldüğü teknik altyapının önemli bir bölümünü gün yüzüne çıkardı.

Şüphelilerin kullandığı sistemler ve dijital bağlantıların deşifre edilmesiyle birlikte, elde edilen bulgular doğrultusunda şahısların kimlikleri netleştirildi.

MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi! Bir gecede binlerce kişiye giden mesajların arkasından şebeke çıktı - Resim : 2

İKİ İLDE BASKIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. MİT koordinesinde yürütülen operasyonlarda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ilk incelemelerde, kredi kartı bilgilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen yazılımlara, faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin dijital izlere ve kayıtlara ulaşıldı. İncelemelerde ayrıca, çok sayıda kredi kartına ait test kayıtlarının sistematik bir biçimde sınıflandırıldığı veri setleri tespit edildi.

MADDİ KAYIP YOK ANCAK YÖNTEM YAYGIN

Yürütülen operasyon ve hızlı müdahale sonucunda olay kapsamında vatandaşların herhangi bir maddi kayıp yaşamadığı bildirildi. Yetkililer, maddi zarar oluşmamasına rağmen şüpheliler tarafından kullanılan bu otomatik test sisteminin, organize siber suç faaliyetlerinde yaygın olarak tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

MİT düğmeye bastı, büyük vurgun önlendi! Bir gecede binlerce kişiye giden mesajların arkasından şebeke çıktı - Resim : 3

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