MİT düğmeye bastı, siber casusluk ağında 4 tutuklama: Verileri terör örgütlerine açmışlar!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casuslara yönelik kritik bir operasyona imza attı.

MİT koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ortak bir çalışma yürüttü. Vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere sızmaya çalışan yasa dışı yapılanma tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.

8 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Siber tehditlere karşı yürütülen mücadele kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu gereğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin depolandığı internet siteleri de hedef alındı. Terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına imkan sağladığı belirlenen 8 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

VERİLERİ CASUSLUK İÇİN KULLANIMA HAZIRLAMIŞLAR

MİT tarafından yapılan derinlemesine incelemeler, vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişimin, yasa dışı veri aktarımıyla sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Deşifre edilen yapının, terör örgütleri ve organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi. Elde edilen yeni bulgularla soruşturma kapsamı genişletilirken, siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı diğer oluşumlara yönelik takip çalışmaları da devam ediyor. Ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen bu süreçte teknik destek SGB tarafından sağlandı.

Casusluk yapılanmasına yönelik operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişimde kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı. Şifreli veri içeren cihazların içerikleri çözümlenerek soruşturma dosyasına dijital delil olarak eklendi.

KRİPTO PARA TRAFİĞİNİ MASAK DEŞİFRE ETTİ

Şebekenin finansal hareketleri ise MASAK tarafından çözüldü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı belirlendi. Ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin izini kaybettirmek için çok aşamalı transfer yöntemlerinin kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu karmaşık finansal akış, soruşturma kapsamında kayıt altına alındı.