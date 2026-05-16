MİT düğmeye bastı! Uluslararası casusluk ağı çökertildi: 7 ajan tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı iki farklı yabancı istihbarat servisi adına Türkiye'de faaliyet gösteren 9 kişilik uluslararası casusluk şebekesini deşifre etti. Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan ve aralarında şebeke lideri B.E.'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü "özel ekipleri" ile yürütülen ortak soruşturma kapsamında ajan ağına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Dört farklı ilde yürütülen operasyon sonucunda, ajanlık ağının yöneticisi olduğu belirlenen B.E. ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şebeke bağlantılı diğer 2 şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce casusluk suçundan tutuklandı.

Şebekenin faaliyetleri, üyelerin şüpheli hareketlerinin MİT tarafından tespit edilmesiyle mercek altına alındı. Başlatılan kapsamlı istihbarat operasyonu sürecinde B.E. ve yönettiği ağdaki diğer şüpheliler; fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik olarak takip edildi. Bu süreçte şebeke üyeleri, kendi faaliyetlerinin gizli kaldığını ve kontrol altında olduklarını düşünerek casusluk eylemlerini sürdürdü. Ancak MİT, ajanların yabancı servislerle kurduğu iletişim hatlarını, raporlaşma yöntemlerini, kullandıkları ödeme mekanizmalarını ve aldıkları görev talimatlarını eksiksiz şekilde kayıt altına aldı. Uzun süren bu takiplerin neticesinde şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

HEDEFTEKİ KURUMLAR VE KİŞİLER ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin Türkiye'deki faaliyet alanları ve hedefleri de netleşti. İki farklı yabancı servis adına çalışan ağın; Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlileri hakkında hassas bilgiler topladığı belirlendi. Şebekenin elde ettiği bu stratejik bilgileri sistematik olarak yurt dışındaki istihbarat servislerine aktardığı saptandı.

Gerçekleştirilen operasyon, yalnızca casusluk şebekesi üyelerinin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı. MİT'in çalışmaları sonucunda yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'de kurduğu ağ yapısı, kullandıkları iletişim protokolleri ve belirledikleri stratejik hedefler ortaya çıkarıldı.

Elde edilen veriler doğrultusunda hem ulusal güvenliğin korunması sağlandı hem de yabancı servislerin çalışma yöntemleri detaylı bir analize tabi tutuldu.

