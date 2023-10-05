MİT FETÖ'cülerin Peşini Bırakmıyor! FETÖ'cü Firari Koray Vural'ı Türkiye'ye Getirdi

MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT FETÖ'cülerin Peşini Bırakmıyor! FETÖ'cü Firari Koray Vural'ı Türkiye'ye Getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, firari FETÖ'cülerin kaçtıkları ülkelerde de peşini bırakmıyor. Gerçekleştirilen operasyonlarla firari FETÖ'cüler birer birer Türkiye'ye getiriliyor. MİT'in yaptığı son operasyonda, FETÖ'cü firari Koray Vural, firar ettiği ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Vural, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alıyor. 

MİT'ten Kritik Operasyon! Sözde Sorumlu Terörist Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten Kritik Operasyon! Sözde Sorumlu Terörist Etkisiz Hale GetirildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # MİT
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