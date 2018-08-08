Kahramanmaraş'ta Fetulahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer yandan, devam eden soruşturma ve yargılamalarda örgüte ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fetulahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.



Kahramanmaraş'ta örgütün "gaygubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan bir astsubay ve meslekten ihraç edilmiş bir polis memuru bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin kapatılan FETÖ okullarında çalıştığı, eski komiserin ise Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.



Öte yandan örgüte ilişkin yeni bilgiler kamuoyuna yansıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede Twitter'da Fuat Avni hesabını kullandığı iddia edilen Mustafa Koçyiğit'in ifadesi de yer alıyor.



Suç tarihinde başkanlıkta görev yapan Mustafa Koçyiğit, ifadesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın paralel devlet yapılanmasına ilişkin 20 bin kişilik listesini nasıl ele geçirdiğini anlattı.



FETÖ sanığı Koçyiğit'in ifadesine göre örgüt, 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yönetiminin değişmesinden sonra harekete geçti. Bu tarihten sonra başkanlıktaki kritik pozisyonlara örgüt üyelerini yerleştirildi. Koçyiğit ise, MİT'in başkanlığa bildirdiği 20 bin kişilik listeyi örgüt üyesi mühendisler aracığıyla temin etmiş.



Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Bayram Bozkurt'un ifadesi de çarpıcı detaylar içeriyor.



FETÖ'cü eski savcı ifadesinde, "FETÖ'nün asker ve MİT içindeki yapılanmasında ByLock kullandığı için deşifre olanlar, FETÖ için gözden çıkarılabilir olanlardır. Halen kripto olan yaklaşık 3 bin kişilik bir FETÖ'cü ekip var" dedi.



Bozkurt, belli bir dönemde avukatlıktan hakim savcılığa geçen avukatların yüzde 80'i cemaat mensubu olduğunu söyledi, halen yargıda yapılanmaya çalıştıklarını iddia etti.



FETÖ kumpas davalarından 'Ergenekon'da 'Gizli tanık Efe' adıyla yalan ifade verdiğii belirtilen Bozkurt, İzmir'de kendisini gözaltına almak isteyen polislerden kaçmaya çalışırken ayağının kırılmasıyla yakalanmıştı.



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