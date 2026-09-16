MİT koordinesinde dev siber operasyon: Skandalın böylesi görülmedi!

Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a düzenlenen baskında, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerinin sorgulanabildiği gizli bir arayüz ortaya çıkarıldı. Şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin bir yandan da kurumlara KVKK danışmanlığı verdiği belirlendi.

SENDİKA YAZILIMININ İÇİNDEN YASA DIŞI SORGULAMA PANELİ ÇIKTI

MİT'in titiz istihbari takibi sonucu deşifre edilen yasa dışı veri ağının detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

Aydo Yazılım tarafından sendikalar için geliştirilen yazılımların içerisine, sisteme entegre özel bir sorgu paneli eklendiği saptandı.

Bu arayüz üzerinden sadece sendika üyelerinin değil, sendikayla hiçbir bağı bulunmayan üçüncü kişilerin de T.C. kimlik numaraları girilerek nüfus ve kimlik bilgilerine erişilebildiği belirlendi.

Sistemin altyapısında, geçmiş dönemlerde farklı kaynaklardan sızdırılan gayriresmi veri tabanlarının entegre edildiği ve arka planda çok daha kapsamlı kişisel bilgilerin barındırıldığı tespit edildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİLGİLERİ BİLE SİSTEMDE ÇIKTI

Yazılımın yeni üye kaydı bahanesiyle kullanıldığı öne sürülse de dijital incelemelerde şok edici detaylara ulaşıldı:

Veri havuzunda sendika üyesi olması hukuken mümkün olmayan 18 yaşından küçük çocuklara ait kimlik kayıtlarının da yer aldığı ortaya çıkarıldı.

Veri kayıtlarında sistematik biçimde "NVİ" ibaresinin kullanılarak bilgilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kaynaklı olduğu algısının yaratılmaya çalışıldığı; teknik incelemede ise verilerin resmi kurumlardan değil, sızdırılmış eski veri tabanlarından sağlandığı belirlendi.

Geniş veri havuzunun istihbari veya ticari başka hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin teknik soruşturma derinleştirildi.

BİR YANDAN VERİ SIZDIRIP BİR YANDAN KVKK DANIŞMANLIĞI VERMİŞLER

Soruşturmada ortaya çıkan en çarpıcı çelişki ise firmanın resmi faaliyet alanında yaşandı:

Aydo Yazılım'ın "Clock&Wise" markası altında çeşitli kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti sunduğu belirlendi.

Bir yandan şirketlere verilerin korunması dersi verip diğer yandan geliştirdiği yazılımlarla yasa dışı veri sorgulama paneli işleten şirketin Ankara'daki adreslerinde çok sayıda bilgisayar, sunucu, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Yazılımı kullanan sendikaların boyutu ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin adli tahkikat genişletilerek devam ediyor.