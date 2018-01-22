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MİT listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor! İşte Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın detayları

MİT, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'ya, vurulacak hedeflerin belirlenmesi, güncellenmesi ve takibi konusunda destek sağlıyor. Afrin içinden çekilen görüntüler ve uydu istihbaratını analiz eden MİT, terör örgütünün haberleşme ağını da dinleyerek TSK'ya hedef listesi hazırlıyor. MİT ve TSK, ÖSO birliklerinin harekat içinde yönlendirilmesi ve koordinasyonu konusunda da birlikte çalışıyor

MİT listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor! İşte Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın detayları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hedef belirleme ve ÖSO'nun yönlendirilmesi konularında destek sağlıyor. 

Edinilen bilgiye göre, MİT, üçüncü gününe giren harekat kapsamında TSK ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.

MİT, Afrin merkezindeki elemanlarının çektiği ve uydudan alınan görüntüleri analiz ediyor.

Analiz sonucunda askeri olan hedefleri belirleyen MİT, listeyi sahadaki TSK birliklerine iletiyor. 

Ayrıca MİT elemanları, terör örgütünün haberleşme ağını da dinliyor ve teröristlerin konuşlandıkları noktaları da sahadaki TSK birlikleriyle paylaşıyor. 

TSK, ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi konusunda da MİT ile beraber çalışıyor. 

MİT, hava harekatları için belirlenen hedefleri sık sık güncelliyor ve imha edilen hedefin son durumu hakkında da TSK'ya istihbarat toplama desteği veriyor. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde Afrin'in Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

Böylece harekatın ilk gününde Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden girilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kara unsurlarının Afrin'e yeni operasyonlarla farklı yönlerden de girerek gelişmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mit #tsk #afrin #zeytin dalı
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