MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi İstanbul'da yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yürüttüğü "MONİTUM Faaliyeti" kapsamında İsrail İstihbarat Servisi’ne çalıştığını tespit ettiği iki kişiye yönelik operasyon düzenledi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheliler Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

MERMER TİCARETİNDEN CASUSLUĞA UZANAN YOL

Maden Mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurarak Mersin Silifke’de bir mermer ocağı faaliyete geçirdi. Dünyanın birçok ülkesiyle ticari ilişki kuran Derya, bu faaliyetleri sırasında İsrail İstihbarat Servisi’nin dikkatini çekti.

İsrail tarafından kurulan paravan şirketin yetkilisi olan "Ali Ahmed Yassın" kod adlı şahıs, Eylül 2012’de Mehmet Budak Derya’yı ofisinde ziyaret ederek işbirliği teklifinde bulundu. Şahıs, Derya'yı patronlarıyla tanışması için Avrupa’da bir ülkeye davet etti. Bu durumu bir iş fırsatı olarak gören Mehmet Budak Derya, Ocak 2013’te Avrupa’ya giderek şirket sahibi kimliği altındaki İsrail İstihbarat Servisi mensupları ile bir araya geldi.

Mehmet Budak Derya’nın görüştüğü kişiler, ilk etapta mermer ticaretine ilişkin hususları masaya yatırdı. Ancak görüşmede "Luis" kod adını kullanan İsrail istihbaratçısı, M.B. Derya’ya Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe almasını söyledi. Derya'ya, Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine düzenli bilgi vermesi yönünde talimat verildi. Eş zamanlı olarak, Derya ile ilk teması kuran Ali Ahmed Yassın da Veysel Kerimoğlu’nu M.B. Derya ile çalışması konusunda yönlendirdi.

MAAŞI İSRAİL SERVİSİNDEN, BİLGİLER TÜRKİYE'DEN

İsrail İstihbarat Servisi mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu’nu işe başlatan Mehmet Budak Derya, şahsın maaşını dahi istihbaratçılardan temin etti. Zamanla ikili arasında arkadaşlık ilişkisi de gelişti. M.B. Derya, V. Kerimoğlu ile attıkları her adımı İsrail servisi ile paylaştı.

Mehmet Budak Derya, çalışanı Veysel Kerimoğlu aracılığıyla Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini genişletti. Yine V. Kerimoğlu sayesinde tanıştığı ve İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif olan Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Derya, bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. İsrail’in Gazze’yi işgal politikası çerçevesinde kurduğu ticari ilişkileri kullanarak bölgeye giriş izni almaya çalışan şüpheli, Gazze’de aradığı depoların fotoğraflarını çekerek İsrail istihbaratına iletti.

Ticari faaliyetlerini sadece mermer sektörüyle sınırlı tutmak istemeyen Veysel Kerimoğlu, 2016 yılı başlarında Mehmet Budak Derya’ya dron parçaları ticareti yapmaları yönünde teklif götürdü. Faaliyetlerini adım adım raporlayan M.B. Derya, bu yeni gelişmeyi vakit kaybetmeden irtibatlı olduğu İsrail istihbaratına iletti. İsrail servisinin planlarına uygun düşen bu girişimin ilk numuneleri bizzat istihbarat servisi tarafından temin edildi. Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu’nun dron satmaya çalıştığı Mohamed Zouari, Aralık 2016’da Tunus’ta İsrail İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen suikastla öldürüldü.

AVRUPA'DA "ÜÇÜNCÜ ÜLKE" TRAFİĞİ

Mehmet Budak Derya, İsrail istihbaratı ile 2013 yılında kurduğu ilişkiyi bugüne kadar sürdürdü. Şüpheli, geçen yıllar içinde Luis, Jesus/Jose, Dr.Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael kod adlarını kullanan çok sayıda istihbaratçı ile Avrupa’nın farklı ülkelerinde bir araya gelerek "üçüncü ülke görüşmeleri" gerçekleştirdi.

Uzun soluklu operasyonun güvenliğini riske atmak istemeyen İsrail servisi, Mehmet Budak Derya’ya kriptolu bir haberleşme sistemi kurdu. Güvenlik tedbirleri kapsamında M.B. Derya, 2016 yılında bir Asya ülkesinde yalan makinesi testine tabi tutuldu. Testi başarıyla geçen Derya, girdiği sürecin ciddiyetini kavrayarak faaliyetlerinde daha hassas davranmaya başladı. İsrail servisi, Ağustos 2024’te bir Avrupa ülkesindeki otelde M.B. Derya’yı ikinci kez yalan makinesine bağladı. Bu testi de sorunsuz atlatan Derya, operasyonda bir üst aşamaya geçirildi. İstihbarat servisinin talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden sim kart, internet modemi ve router cihazları satın alan şüpheli; cihazların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adreslerinin yer aldığı etiket fotoğraflarını İsrail istihbaratına servis etti.

ASYA ÜZERİNDEN ÜÇ AŞAMALI "KAMUFLE" SEVKİYAT

Mehmet Budak Derya, Ocak 2026’da yurt dışında İsrail İstihbarat Servisi görevlileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, istihbarat servisinin operasyonel amaçları doğrultusunda yurt dışında paravan bir firma kurulması kararlaştırıldı. Hazırlanan plana göre, kurulacak bu paravan şirketler aracılığıyla uluslararası ticari tedarik zincirine sızılması hedeflendi.

İsrail İstihbarat Servisi tarafından kurgulanan plana göre; belirlenen ülkelerden temin edilecek ürünlerin, yine servis tarafından seçilen nihai kullanıcının bulunduğu ülkeye sevkiyatı özel bir yöntemle koordine edilecekti. Bu süreçte Asya ülkelerinde faaliyet gösteren üç farklı yasal firma ile işbirliği yapılması planlandı.

Sevkiyat zincirinin halkaları şu şekilde belirlendi: Tespit edilecek ilk firma, ürünleri piyasadan temin ederek deposuna alacak ve kaynak takibini zorlaştırmak için ambalajlarını değiştirecekti. İkinci firma, bu ürünleri teslim alarak kendi deposunda bir süre bekletecekti. Zincirin son halkası olan üçüncü firma ise ürünleri ikinci firmadan devralarak, İsrail İstihbarat Servisi’nin belirlediği nihai kullanıcıya ait şirkete ihracatını gerçekleştirecekti. Mehmet Budak Derya’nın kurulacak paravan firmadaki temel görevi, ürünlerin ilk temininden ihraç aşamasına kadar olan tüm bu karmaşık tedarik zincirini İsrail İstihbarat Servisi adına yönetmekti.

Mehmet Budak Derya’nın servis görevlileri ile Ocak 2026’da yaptığı son görüşmede, planın somut adımları atıldı. Görüşmede; paravan firma için gereken banka hesaplarının açılması, web sitesinin tasarlanması, sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve işbirliği yapılacak diğer firmalara dair araştırmalar ele alındı.

Ancak bir süredir MİT’in yakın takibinde olan şüpheliler, bu planı hayata geçiremeden yakayı ele verdi. Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu; MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.