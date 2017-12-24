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MİT personeline istifa hakkı

MİT personeline yazılı başvuruyla istifa hakkı getirildi

MİT personeline istifa hakkı

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak  müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.

İstifa müracaatında bulunan personel  hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler,  takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak  ve bu rapor sonucuna  göre işlem yapılacak.

MKEK'ye personel kolaylığı

KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde ilave edildi.

Buna göre MKEK, özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel istihdam edebilecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istifa #mit #khk
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