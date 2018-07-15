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MİT'te '15 Temmuz etkinliği' düzenlenecek

MİT'te bu gece, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlenecek.

MİT'te '15 Temmuz etkinliği' düzenlenecek

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı Karargahı'ndaki "15 Temmuz anma ve saygı etkinliği", yerleşkeye ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başlayacak.

MİT Başkanı Hakan Fidan konuşma yapacak

MİT Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben konuşma yapacak.

Kalkışmaya karşı koyarken gazi olan MİT mensuplarının da hazır bulunacağı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösterimi ile devam edecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #mit #15 temmuz
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