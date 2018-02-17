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MİT'ten sınır ötesi operasyon: İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı yakalandı

142 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı saldırılarının talimatını verdiği belirtilen  IŞİD'li terörist İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı, MİT'in düzenlediği sınır ötesi operasyonla Türkiye’ye getirildi. Hülya Balı tutuklandı

MİT'ten sınır ötesi operasyon: İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı  sürdürürken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da El Bab’da çok önemli bir sınır ötesi operasyona imza  attı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödül ile ‘kırmızı’ listeyle aranan terör örgütü IŞİD'inın sözde ‘Türkiye emiri’ olduğu belirtilen İlhami Balı’nın (36) eşi Hülya Balı’nın yerini tespit eden MİT’e bağlı ekipler, harekete geçti.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; El Bab’da olduğu belirlenen Hülya Balı, yaklaşık 2 hafta önce yakalandı. 2 çocuğuyla önce Azez’e, oradan da Kilis’e getirilen Hülya Balı, Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Uzun süren sorgusunda eşi ve IŞİD ile ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenilen Balı, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mit #diyarbakır #suruç #ankara #ışid #ilhami balı #hülya balı
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