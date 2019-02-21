Aydınlık gazetesinde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin çıkan haberle ilgili Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt'a açılan davanın düşürülmesine karar verildi

Aydınlık gazetesinde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin çıkan haberle ilgili Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile Gazeteci Yazar Ceyhun Bozkurt hakkında ''devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kapalı duruşmaya, Yücel ve avukatı Hüseyin Çobanoğlu ile Cumhurbaşkanlığı avukatı Özlem Bingöl katıldı.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce kapalılık kararını kaldırarak hükmünü okudu.



Mahkemenin kararında, Mustafa İlker Yücel ve Ceyhun Bozkurt hakkında "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama'' suçundan kamu davasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun suç tarihinde yürürlükte olan 26/1. maddesinde öngörülen dört aylık süreden sonra açıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bu nedenle sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiği bildirildi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin haberin Aydınlık gazetesinde yayımlanmasıyla ilgili Mustafa İlker Yücel ve eski İstihbarat Şefi Ceyhun Bozkurt hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.