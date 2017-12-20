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MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Aydınlık gazetesine açılan dava ayrıldı

MİT TIR'ları davasının yeni duruşması görüldü. Aydınlık Gazetesi'ne açılan MİT TIR'ları davasıyla, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül'e açılan dava ayrıldı. Mütallasını açıklayan savcılık, Dündar, Berberoğlu ve Gül hakkında 7, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Aydınlık gazetesine açılan dava ayrıldı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde MİT TIR'ları davasının duruşması görüldü. 

Avukatların itirazını değerlndiren mahkeme heyeti Aydınlık Gazetesi'ne açılan davayla, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül'e açılan davanın ayrılmasına hükmetti. 

Davada yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoglu, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında savcılık mütaalası açıklandı. 

Savcılık, MİT TIR'larının görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin, Dündar, Berberoğlu ve Gül hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. 3 ismin de terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmesi cezaya gerekçe olarak gösterildi. 

Aydınlık gazetesine açılan MİT TIR’ları davası ile Can Dündar, Erdem Gül ve CHP’li tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu hakkında devam eden davalar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nca birleştirilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mit #aydınlık #Can Dündar #erdem gül #enis berberoğlu #chp
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