İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık'ta yapılan operasyonda PKK'nın bombalı bir minibüsü yakalanmıştı. Aynı gün, yine Bahçelievler'de PKK'ya ait bir bombalı minibüsün daha yakalandığı ortaya çıktı. PKK'nın bombalı minibüsler ile büyük bir saldırı planladığı belirtildi.

2 bomba yüklü minübüs ile saldırı yapacaklardı. MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonuyla PKK'nın hevesi kursağında kaldı.İstanbul Bahçelievler'de 13 Aralık'ta yakalanan bomba yüklü minübüs soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıktı.MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda aynı gün içinde PKK'ya ait 1 değil 2 bomba yüklü minübüs yakalandı. İlk yakalanan minibübüste yangın tüpü içinde gizlenmiş 60 kilogram RDX tipi patlayıcı vardı.Bahçelievler'de ikinci bir araç arayan emniyet ekipleri, çok geçmeden mahallelerden birine park edilmiş Ankara plakalı bir minübüs daha yakaladı. Yapılan incelemede bu araçta da patlayıcı bomba bulundu.Patlayıcıyıları inceleyen uzmanlar, RDX ve PENT adı verilen yüksek patlama gücüne sahip malzemenin sadece NATO envanterinde kayıtlı olduğunu belirtti.Olayın ardından başlatılan operasyonlarda saldırının planlayıcısı Hamza D.'nin arasında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.Emniyette sorgulanan PKK'lılar bomba yüklü minübüsler ile İstanbul'da emniyete yönelik büyük bir saldırı planladıklarını itiraf etti. Sorgulama sırasında Hamza D isimli teröristin, Aktütün'de 17 askerin şehit edildiği saldırıya da katıldığı belirlendi.Önceki gün mahkemeye sevk edilen 11 PKK'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmaysa sürüyor.