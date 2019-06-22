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MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı gözaltına alındı

MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla yakalandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen müşterek çalışmalarda, Türk vatandaşlığından ayrılarak Norveç vatandaşı olan ve terör örgütünün Norveç yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Roger Carlsen'nin, Bingöl'ün Solhan ilçesinde olduğu belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda Carlsen gözaltına alınırken, aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Carlsen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türk vatandaşıyken Ahmet A. ismini taşıdığı belirtilen Carslen'in, bir süre önce Solhan'daki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mit #emniyet
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