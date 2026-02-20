MİT ve emniyetten 4 ilde FETÖ operasyonu: 54 tutuklama

MİT ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde ortaklaşa düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

MİT ve emniyetten 4 ilde FETÖ operasyonu: 54 tutuklama
Yayınlanma:

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasını deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin 8 ay boyunca kesintisiz sürdürdüğü teknik, fiziki takip ve dinleme faaliyetlerinin ardından operasyon için harekete geçildi.

4 İLDE DEV OPERASYON

Yapılan hazırlıkların ardından Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aktif görev aldığı operasyona toplam 144 ekip ve 676 personel katıldı. Başarıyla yürütülen operasyon sonucunda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda dikkat çekici materyallere ulaşıldı. Ekipler, gizli düzenek halinde hazırlanmış ses kayıt ve kamera cihazları tespit etti. Yapılan aramalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ile çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

54 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 70 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geriye kalan 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

