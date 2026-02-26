MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu: Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik ortak bir operasyona imza attı. MİT tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, teröristlerin DHKP-C'nin illegal yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve İstanbul'da bulundukları tespit edildi.

SİLAHLI VE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI

Elde edilen istihbarat doğrultusunda, DHKP-C üyesi 4 kişinin İstanbul'daki çeşitli kritik noktalarda silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlık aşamasında olduğu belirlendi. Harekete geçen MİT ve Emniyet birimleri, 25 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'da düzenledikleri ortak operasyonla söz konusu şahısları yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütlerine yönelik ortak operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri, kısa bir süre önce 3 Şubat 2026 tarihinde de Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirmişti.

İstanbul'daki DHKP-C hücrelerinin çökertilmesiyle sonuçlanan bu son operasyon, kurumlar arası etkili işbirliğinin ve aşırı sol terör örgütlerine karşı yürütülen koordineli mücadelenin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.