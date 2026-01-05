MİT ve emniyetten İstanbul'da ortak FETÖ operasyonu

İstanbul’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin yakalanmamak ve adli takipten kurtulmak amacıyla örgüt literatüründe "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde saklandığını belirledi.

SAHTE KİMLİKLE "DOĞAL HAYAT" İZLENİMİ

Ekipler, tespit edilen birden fazla hücre evine zincirleme operasyon düzenledi. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların sahte kimlik kullandıkları, deşifre olmamak için örgüte müzahir başka kişilerin adına kiralanan evlerde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu evlerde gruplar halinde, "hayatın doğal akışına uygun" bir yaşam görüntüsü vererek kamufle olmaya çalıştıkları saptandı.

Operasyon kapsamında hücre evlerinde yapılan aramalarda; şüphelilere ait cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, harici hafıza kartları ve USB bellekler dahil olmak üzere tüm dijital materyallere el konuldu.

BYLOCK VE BANK ASYA HESAPLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin örgüte ait sohbet toplantılarına katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asya’da hesap hareketliliklerinin olduğu ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.