MİT ve emniyetten İstanbul'da ortak FETÖ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli çalışmasıyla FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırdığı gizli evlere operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MİT ve emniyetten İstanbul'da ortak FETÖ operasyonu
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin yakalanmamak ve adli takipten kurtulmak amacıyla örgüt literatüründe "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde saklandığını belirledi.

SAHTE KİMLİKLE "DOĞAL HAYAT" İZLENİMİ

Ekipler, tespit edilen birden fazla hücre evine zincirleme operasyon düzenledi. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların sahte kimlik kullandıkları, deşifre olmamak için örgüte müzahir başka kişilerin adına kiralanan evlerde kaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu evlerde gruplar halinde, "hayatın doğal akışına uygun" bir yaşam görüntüsü vererek kamufle olmaya çalıştıkları saptandı.

Operasyon kapsamında hücre evlerinde yapılan aramalarda; şüphelilere ait cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, harici hafıza kartları ve USB bellekler dahil olmak üzere tüm dijital materyallere el konuldu.

BYLOCK VE BANK ASYA HESAPLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin örgüte ait sohbet toplantılarına katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asya’da hesap hareketliliklerinin olduğu ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hatay'da kaçak elektrik bilançosu: Her 5 evden birinde tespit edildiHatay'da kaçak elektrik bilançosu: Her 5 evden birinde tespit edildiYurt
2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı listeEkonomi
fetö
Günün Manşetleri
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun...
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek? Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek?
MGM’den peş peşe uyarılar MGM’den peş peşe uyarılar
2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste 2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste