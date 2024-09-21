MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! PKK'nın Avustralya yapılanmasındaki Çiğdem Aslan yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da önemli bir ortak operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında olan ve örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.