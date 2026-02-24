MİT ve emniyetten ortak operasyon: FETÖ'nün deniz kuvvetleri yapılanmasındaki sözde "müdürü" yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, örgütün kritik isimlerinden Bedrettin Günebakmaz Üsküdar'da düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Şüphelinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Terörden Arananlar Listesi'nde sarı kategoride yer aldığı ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından arama kararı bulunduğu belirtildi.

GÖLCÜK'TEKİ ASKERLERDEN SORUMLU KİMYA ÖĞRETMENİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul'da saklandığı adresi tespit edilen Günebakmaz'ın, örgütün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "müdürü" konumunda olduğu saptandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, FETÖ üyelerinin kullandığı kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'daki hesabında artış yaşandığı ve örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca Günebakmaz hakkında, Gölcük'te görevli askerlerle ilgilenen bir kimya öğretmeni olduğuna dair tanık beyanları da dosyada yer aldı.

Üsküdar'daki adreste gerçekleştirilen arama ve incelemelerde, şüphelinin kaçak hayatı yaşarken başvurduğu yöntemler de ortaya çıkarıldı. Günebakmaz'ın kendini farklı biri olarak tanıtarak ev için kira kontratı imzaladığı, elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini ise başkalarının adına açtırdığı tespit edildi. Şüphelinin dışarı çıkması gerektiği anlarda kameralara yakalanmamak ve kendini gizlemek amacıyla evinde çok sayıda şapka, bere ve gözlük bulundurduğu anlaşıldı.

Sorguya alınan kritik isim, yasal işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.