MİT ve Jandarmadan İzmir'de dev FETÖ operasyonu! Güncel yapılanmaya darbe: 21 gözaltı

Örgüte aidiyetin sürdürülmesi amacıyla para toplayıp finansal destek sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlarda 21 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit Türk Lirası, döviz ve altın ele geçirildi.

MİT VE JANDARMA GÜNCEL YAPILANMAYI DEŞİFRE ETTİ

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibe ilişkin ayrıntılar şöyle:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalarda, FETÖ'nün kentteki güncel yapılanması içinde aktif rol alan, örgütsel bağı koparmamak adına tabana para toplayıp dağıtan 27 şüpheli tespit edildi.

Savcılık tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlamalarıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT ve Jandarma TEM ekiplerinin sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere düzenlediği koordineli operasyonda 21 zanlı kıskıvrak yakalandı.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE, 5 FİRARİ ARANIYOR

Operasyonun şüpheli profili ve arama çalışmalarına ilişkin son bilgiler:

Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyon ve takip çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri devam ediyor.

ÖRGÜTÜN FİNANS KASASINA EL KONULDU: DÖVİZ VE ALTIN BULUNDU

Baskın yapılan ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda örgütsel dokümanların yanı sıra ele geçirilen maddi varlıklar:

192 bin Türk Lirası

2 bin 582 Amerikan Doları

4 bin 50 Avro

20 İngiliz Sterlini

8 adet çeyrek altın, 6 adet Ata altın ve 1 adet yarım altın