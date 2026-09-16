MİT ve polisten Ankara'da FETÖ'ye şafak baskını! Gaybubet evlerine para aktaran hücreye darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücrelerde saklanan ve bu adreslere finansal kaynak aktardığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanması için saha çalışmaları devam ediyor.

MİT VE TEM KOORDİNASYONUYLA GİZLİ HÜCRELER DEŞİFRE EDİLDİ

Yürütülen istihbari ve teknik takip neticesinde elde edilen ayrıntılar kayıtlara şöyle geçti:

Şüphelilerin örgütün gaybubet evlerinde gizlenen firari mensuplara düzenli para transferi yaptığı, lojistik ve finansal altyapı sağlayarak örgütsel faaliyetlerin devamlılığına katkı sunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama ve arama talimatının ardından MİT ve TEM ekipleri, önceden belirlenen hücre adreslerine sabah saatlerinde koordineli eş zamanlı baskınlar düzenledi.

3 ZANLI GÖZALTINDA: FİRARİ İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Baskınların ardından emniyetteki süreç başladı:

Eş zamanlı aramalarda örgüt hücrelerine finans sağladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hücre evlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şahsın yakalanması amacıyla güvenlik birimlerince başlatılan geniş çaplı takip ve operasyonlar titizlikle sürüyor.