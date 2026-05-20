MİT Ve Polisten Şişli'de şafak operasyonu! Uluslararası kartel elebaşı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin koordineli yürüttüğü nokta atışı operasyonla, zehir baronu kıskıvrak gözaltına alındı.

MİT VE NARKOTİK EKİPLERİNDEN ŞİŞLİ'DE ŞAFAK BASKINI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT ile birlikte yürüttükleri siber ve teknik takip neticesinde uluslararası bir zehir ağını deşifre etti. Yabancı uyruklu V.B.'nin, takip edilmesi zor olan bazı özel mesajlaşma uygulamaları üzerinden farklı ülkeler arasında uyuşturucu ticareti trafiğini yönettiği ve küresel ölçekte uyuşturucu sevkiyatları organize ettiği belirlendi.

Almanya adli makamlarının "difüzyon mesajı" ile peşinde olduğu uyuşturucu baronunun İstanbul Şişli'de lüks bir adreste gizlendiği saptandı. İstihbarat ve narkotik ekiplerinin bu sabah erken saatlerde belirlenen adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, kartel elebaşı V.B. kaçmaya fırsat bulamadan kelepçelenerek gözaltına alındı.

KRİPTO MESAJLAŞMA AĞI ÇÖKTÜ, İADE SÜRECİ BAŞLADI

Operasyonun ardından emniyet müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklu V.B.'nin dijital materyalleri siber suçlar uzmanlarınca incelemeye alındı. Şüphelinin, yakalanmamak için kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki bağlantıları ve uluslararası uyuşturucu rotaları tek tek mercek altına alınıyor.

Emniyetteki sorgu ve parmak izi teyit işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan uyuşturucu baronunun, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yönergeleri doğrultusunda yargılanarak Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.