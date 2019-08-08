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MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

MİT ve TSK bir kez daha Irak'ın kuzeyine ortak operasyon düzenledi. Erbil saldırısının planlayıcılarından olan 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. O PKK'lılardan biri PKK ele başlarından Murat Karayılan'a yakın isimlerdendi.

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon! Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

Güvenlik güçleri, Erbil saldırısının planlayıcılarının peşinde. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT yine Irak'ın kuzeyine ortak operasyon yaptı.

Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lılardan Hacı Kurhan ve yardımcısı Metin Akgün, 30 Temmuz'da Gara kampından araçla ayrıldı. Takibe alınan terör örgütü üyeleri, hareket halindeyken etkisiz hale getirildi.

İki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından olan Hacı Kurhan, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 

Metin Akgün'ün ise 2015 yıllarında yurt içinde yapılan birçok saldırıda yer almıştı.

17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türk Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit olmuştu.

Olayın ardından saldırının planlayıcılarından bazıları sağ yakalanmış, bazıları da MİT ve TSK'nın operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #saldırı #erbil
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