MİT ve USOM’dan dev siber operasyon: 5 kişi tutuklandı

MİT'in koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte yürütülen operasyonla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, avukatlar için özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen yazılımın, yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı belirlendi.

Söz konusu yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre olduğu iddialarıyla yanıltıcı şekilde satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığı ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

MİT tarafından sağlanan istihbaratın ardından, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri dahil olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler sürüyor. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edilerek, yazılımın finansal bağlantıları da araştırılmaya başlandı. Hedef, hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarını ortaya çıkarmak ve suç gelirlerini tespit ederek engellemektir.