MİT yerini tespit etti! Muhammed Yakut İspanya’nın Santander şehrinde yakalandı

Kırmızı bülten ile İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Muhammed Yakut, uluslararası adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut’un yerini tespit etti, Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile İspanyol yetkililer ile temasa geçti. İnterpol kırmızı bülten ile aranan Muhammed Yakut’a İspanyol güvenlik güçleri ile birlikte operasyon yaptı.

MİT YERİNİ TESPİT ETTİ! MUHAMMED YAKUT İSPANYA’NIN SANTANDER ŞEHRİNDE YAKALANDI

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında ‘Deliler Delisi’ lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşandığını öne sürdüğü ilişkiler ağıyla gündeme geldi.

Muhammed Yakut daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Yakut, 2012'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiasıyla gözaltına alındı.

Yakut yayınladığı videolar ile sık sık Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu ifade ediyordu.

MUHAMMED YAKUT’UN YAKIN ÇEVRESİ TÜRKİYE GÜNDEMİNİ UZUN SÜRE MEŞGUL ETMİŞTİ

Muhammed Yakut’un yakın çevresi ve işbirliği ağları da Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Yakut’un finansörü olarak Ensari Deri’nin sahibi Muhammet Nuri Ensari ismi gösterilmiş ve Ensari “şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Ensari’nin savcılıkta verdiği ifade haberini ise Türkiye Patronlar Dünyası’nda okumuştu.

Bu haberin ardından KAP'a açıklama yapan, Patronlar Dünyası’nı arayan Muhammet Nuri Ensari, "yurt dışına çıkış" yasağının bulunmadığını belirterek, Muhammed Yakut olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, kendisini de hayatında hiç görmediğini, Can Tanrıyar ile de 2 yıldır hiç bir araya gelmediğini söylemişti.

Fakat aynı soruşturma kapsamında ifade veren bir kişi, "Can Tanrıyar, Murat Varol ve Muhammet Nuri Ensari'nin Muhammed Yakut'u kullanarak şantaj borsası kurduklarını" söyledi. Bu sözler savcılık tutanaklarına geçmişti.

Muhammet Nuri Ensari, Bakırköy 4.Sulh Ceza Hakimliğine kendisi hakkında çıkan haberler hakkında erişime engelleme yasağı verilmesini talep etti. Bakırköy 4.Sulh Ceza Hakimi Abdullah Güzel de, Muhammet Nuri Ensari hakkında soruşturma bulunmadığını gerekçe göstererek, haberler hakkında erişimi engelleme yasağı getirmişti. Bu karar kamuoyunda günlerce tartışılmıştı.

GAZETECİ CAN TANRIYAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Muhammed Yakut ile röportaj yapmasının ardından, "suç ve suçluyu övmek" suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan, savcılıkta serbest kalmasının ardından, Muhammed Yakut'un arkasında magazinci Can Tanrıyar'ın olduğunu öne sürmüştü.

Serdar Akinan Youtube'daki yayınında şu iddialarda bulundu:

Ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa birtakım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri. Şimdi hatırlar mısınız benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki; "Bunu bu arada ben konuşmadım. Ben dedi Can Tanrıyar ile beraber, Can Tanrıyar bir gazeteci bu arada biliyorsunuz. Uçankuş diye bir sitesi var. Ben Can Tanrıyar ile beraber Doğan Şentürk'e yani FOX Haberin Genel Yayın Yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım Can Tanrıyar ile beraber. Orada ben uyanamadım işi. Eeee ve bunlar yayınlamadı. Bunu yayında söyledi hatırlarsanız. Okey, o anda ben keşke bunun üzerine bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında, ama ortaya da çıktı. Serdar Akinan, yayınladığı videodan sonra Can Tanrıyar ve eşi Tamar Oner'in kendisini arayarak "hakaret ve küfür ettiğini" de öne sürdü.

ORGANİZE ŞUBE CAN TANRIYAR’I GÖZALTINA ALDI, TANRIYAR TUTUKLANDI

Can Tanrıyar, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iddiaların ardından gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Can Tanrıyar'ın Muhammed Yakut ile olan ilişkisi sebebiyle sorgulanacağı ifade edilmişti. Can Tanrıyar'ın yağmaya teşebbüs, suç örgütü kurmak ve yönetmek, iftira suçları kapsamında gözaltına alındığu kamuoyu ile paylaşılmıştı.