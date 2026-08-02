MİT'in yüz tanıma teknolojisi affetmedi: Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hücre evinde basıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yüz tanıma sistemleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MİT'in yüz tanıma teknolojisi affetmedi: Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hücre evinde basıldı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan ve daha sonra ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasında şehrin farklı noktalarındaki kameralar ve MİT'in yüz tanıma sistemi etkili oldu.

MİT'in yüz tanıma sistemi sayesinde kent merkezinde Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği kişi, yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Karatepe olduğu belirlenince yakın takibe alındı.

Saç ve sakalını değiştirip şapka taktı ama yakalanmaktan kurtulamadı

Darbe girişiminden bu yana firari olan terörist Karatepe, yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemi, kameraların kaydettiği kişinin yüzde 65 ile yüzde 83 oranında Karatepe olduğunu tespit etti.

Aynı zamanda kırmızı bültenle aranan terörist Karatepe'nin; saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi.

Dev operasyonla hücre evinde yakalandı

Teknik takiple saklandığı hücre evi de ortaya çıkarılan FETÖ'cü Karatepe; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Öte yandan MİT'in yüz tanıma sisteminin, terörün yanı sıra organize suç örgütü, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananların yakalanmasında da etkin şekilde kullanıldığı bildirildi.

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