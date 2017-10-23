Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT), 4 yıldır basın müşavirliği görevini yürüten Nuh Yılmaz bu görevinden ayrıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT), 4 yıldır basın müşavirliği görevini yürüten Nuh Yılmaz bu görevinden ayrıldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Yılmaz yine teşkilat içinde başka bir birimde görevlendirildi.



Yılmaz’dan boşalan basın müşavirliği görevine ise uzun yıllardır teşkilat içinde görev yapan Temel Yücel Öztürk vekaleten atandı.







