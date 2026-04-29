MİT'ten 1964 tarihli Humeyni belgesi: Kod adı 'Belli'

Milli İstihbarat Teşkilatı, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikametine ilişkin 11 Kasım 1964 tarihli resmi belgeyi paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'ye gelişine ilişkin 11 Kasım 1964 tarihli tarihi belgeyi paylaştı.

"Çok Gizli" ve "Zata Mahsustur" uyarılarıyla İstanbul Merkez Şefliğine iletilen evrak, dönemin Millî Emniyet Hizmet Reisi Ziya Selışık'ın imzasını taşıyor. Belge, Humeyni'nin Türkiye'ye girişinin ardından uygulanacak güvenlik ve barınma prosedürlerini içeriyor.

Evrakta şu ifadeler yer alıyor:

İLGİ : 2 KASIM 1964 gün ve 156 sayılı şifreye.

1- İran'lı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır.

2- Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Âmirliğince bizzat tanzim edilecektir.

3- Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Âmirliğine gönderilmiştir.

4- Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta (BELLİ) takma adı kullanılacaktır.

Türkiye'nin en büyük giyilebilir ayakkabısı üretildi: 222 numara!Türkiye'nin en büyük giyilebilir ayakkabısı üretildi: 222 numara!Yurt
Bakan Işıkhan'dan işsizlik oranları ve emekli ikramiyesi açıklamasıBakan Işıkhan'dan işsizlik oranları ve emekli ikramiyesi açıklamasıGündem
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Bakan Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku açıklaması
Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?
Doğum İzni Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da!
İran gemileri kuşatmayı yardı: ABD'nin Hürmüz ablukası lafta kaldı!
Madencilerin direnişi kazanımla noktalandı
Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu
2026 yılı uyuşturucuyla mücadele bilançosu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?
İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi başlıyor İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi başlıyor
Altında düşüş sürüyor! Altında düşüş sürüyor!
Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba Gazete manşetleri 29 Nisan Çarşamba