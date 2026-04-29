MİT'ten 1964 tarihli Humeyni belgesi: Kod adı 'Belli'

Milli İstihbarat Teşkilatı, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'ye gelişine ilişkin 11 Kasım 1964 tarihli tarihi belgeyi paylaştı.

"Çok Gizli" ve "Zata Mahsustur" uyarılarıyla İstanbul Merkez Şefliğine iletilen evrak, dönemin Millî Emniyet Hizmet Reisi Ziya Selışık'ın imzasını taşıyor. Belge, Humeyni'nin Türkiye'ye girişinin ardından uygulanacak güvenlik ve barınma prosedürlerini içeriyor.

Evrakta şu ifadeler yer alıyor:

İLGİ : 2 KASIM 1964 gün ve 156 sayılı şifreye.

1- İran'lı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır.

2- Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Âmirliğince bizzat tanzim edilecektir.

3- Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Âmirliğine gönderilmiştir.

4- Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta (BELLİ) takma adı kullanılacaktır.