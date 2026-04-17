MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde siber suç şebekesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi hedefleyen yapılanmaya yönelik sabaha karşı yapılan baskınlarda, ilk belirlemelere göre 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon; MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) ortak çalışmasıyla yürütüldü. Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkâri’de belirlenen adreslere eş zamanlı girdi.

VERİLERİ "BAYİLİK SİSTEMİ" İLE PAZARLAMIŞLAR

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu takibe alınan yapının, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar kullandığı belirlendi. Şüphelilerin bu yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı ve ele geçirilen hesaplar üzerinden organize şekilde işlem yaptığı tespit edildi. Şebekenin, elde ettiği verileri çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarladığı ve "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devrettiği ortaya çıkarıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu, veri depolama sistemi ve dijital materyale el konuldu. MİT tarafından tespit edilen teknik altyapı üzerinde Siber Güvenlik Başkanlığı uzmanlarınca yürütülen incelemelerde, şüphelilerin kişisel verilerin sorgulanmasına imkân sağlayan sistemleri aktif olarak kullandığı saptandı. Aramalarda ayrıca, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve dijital finans unsuru bulunarak incelemeye alındı.

Şebekenin teknik altyapısını kuran, yöneten ve kimliğini gizlemek amacıyla kod adı kullanan şüpheli operasyonun Mardin ayağında yakalandı. Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri, terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı belirlendi. Kod adlı şüphelinin, kurduğu ağ ile yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkân sağladığı ve şebekenin yayılmasında kritik rol oynadığı saptandı.

OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK

Devlet kurumlarının siber suç şebekelerine karşı yürüttüğü çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Ele geçirilen dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda önümüzdeki süreçte operasyonların genişletilmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları, benzer siber suç yapılanmalarına yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.