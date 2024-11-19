MİT'ten CHP'ye "çok gizli" ziyaret

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

CHP kaynaklarından verilen bilgiye, İbrahim Kalın, bu hafta içinde CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Merkez Yönetim Kurulu’na FETÖ sunumu yapacak.

Ziyaretin tarihi ve saati gizli tutulacak, basına haber verilmeyecek.

MİT Başkanı Kalın’ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulunda FETÖ sunumu yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durumu eleştirerek, Kalın’dan konuyla ilgili CHP’yi de bilgilendirmesini talep etmişti.

Özel, son olarak katıldığı bir programda, "Hafta içinde, Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" açıklaması yaptı.