MİT'ten DAEŞ'in medya yapılanmasına operasyon: Örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DAEŞ'in "Horasan Vilayeti" medya ağına yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MİT'ten DAEŞ'in medya yapılanmasına operasyon: Örgütün sözde sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ'in "Horasan Vilayeti" medya yapılanmasını deşifre etmek amacıyla sınır bölgesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, örgüt içerisinde farklı kod adları kullandığı tespit edilen sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı. Sınır hattında gözaltına alınan Kazancı, sorgu ve adli işlemleri için Konya’ya getirildi.

"ABU YASİR AL TURKİ"NİN YERİNE GEÇMİŞ

Yapılan incelemelerde şüphelinin örgüt içindeki hiyerarşik bağı netleşti. Kazancı'nın, DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu olan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun'un güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından bu görevi devraldığı ve onun yerine geçtiği belirlendi.

MİT'in yürüttüğü detaylı istihbari çalışmalar, şüphelinin örgüte katılım sürecini de ortaya çıkardı. Kazancı'nın geçmiş dönemde Türkiye'den çıkarak Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yaptığı ve terör örgütüne burada katıldığı saptandı. Şüphelinin söz konusu bölgedeki DAEŞ kamplarında aktif görev aldığı öğrenildi.

SİLAHLI EĞİTİM VE PROPAGANDA İTİRAFI

Konya'ya getirilen Ahmet Kazancı, işlemlerinin tamamlanması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin, DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri anlattığı; ayrıca örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf ettiği bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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