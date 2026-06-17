MİT'ten dev operasyon! DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın medya yapılanmasına yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MİT'ten dev operasyon! DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı
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 Düzenlenen operasyon neticesinde, terör örgütünün Horasan Vilayeti’nin medya yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.

ÖZGÜR ALTUN'UN YERİNE GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan Ahmet Kazancı ile ilgili yapılan incelemelerde çok önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Ahmet Kazancı’nın, DEAŞ’ın Türk Medya Sorumlusu olan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun’un yerine geçen şahıs olduğu tespit edildi. Operasyonun ardından adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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