MİT’ten dev operasyon! Siber suç şebekesi çökertildi, 11 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının ortak çalışmalarıyla Ankara merkezli 9 ilde siber suç operasyonu gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şebekenin teknik altyapısını kuran ve yöneten kilit isim de bulunuyor.

40 FARKLI SİSTEM ERİŞİME KAPATILDI

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik incelemeler sonucunda örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılı sunucular üzerinden faaliyet yürüttüğü dijital altyapı büyük ölçüde deşifre edildi. Vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak sorgulanabildiği yaklaşık 40 farklı sistem erişime kapatıldı.

Ele geçirilen sunucu ve veri depolama sistemleri üzerindeki adli bilişim incelemelerinde sistemlerin kaynak kodları, kullanıcı veri tabanları ve sisteme erişim sağlayan tüm kullanıcıların "log" kayıtları ele geçirildi. İleri teknik analiz çalışmaları sürerken, sistem kullanıcılarının kimliklerinin deşifre edilmesiyle birlikte bu kişilere yönelik yeni operasyonlar planlandı.

Operasyon kapsamında Mardin'de yakalanan örgüt elebaşı A.B'nin kurduğu sistemi aylık ücret karşılığında "bayilik modeli" ile pazarlayarak 30'dan fazla bayi ağı oluşturduğu belirlendi. Ele geçirilen sistemlerin "log" kayıtlarında yabancı kişilerin ve terör örgütlerinin de bu verileri aktif olarak kullandığı saptandı. Kişisel verilerin sorgulanabildiği sistemleri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri dahil olmak üzere isteyen kişilere ücreti mukabilinde satan A.B'nin, satış yaptığı kişilere "devlet kurumlarının kendisini asla yakalayamayacağı ve tespit edilemeyeceği" yönünde beyanlarda bulunduğu soruşturma dosyasına yansıdı.

ÖRGÜT ELEBAŞI İTİRAFÇI OLDU

Yakalanmasının ardından itirafçı olan örgüt elebaşı A.B, yasa dışı siber faaliyetlerde kullanılan tüm teknik altyapıyı ve işleyişi detaylarıyla anlattı. Elde edilen yeni deliller ve dijital materyaller üzerinde yapılan analizlerde ele geçirilen çok sayıda kişisel verinin farklı suç unsurlarıyla paylaşıldığına yönelik bulgular detaylandırıldı. Yürütülen mali analizler ise şüphelilerin yaklaşık 177 milyon lira seviyesinde bir para hacmine sahip olduğunu ortaya koydu. Siber suç şebekesi üyelerinin finansal hareketlerde iz bırakmamak amacıyla "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen çevrim dışı kripto para cüzdanları kullandığı tespit edildi.

Finansal hareketliliğin önemli ölçüde kayıt altına alındığı, suç gelirlerine yönelik el koyma ve finansal iz sürme çalışmalarının genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve elde edilen yeni bulgular ışığında yeni şüphelilere yönelik adli işlemlerin gündeme gelebileceği bildirildi. Güvenlik kaynakları, MİT koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon ve sinerji tesis edildiğini belirterek, MİT'in bu tür yapılanmalara göz açtırmayacağını vurguladı.

Sistemlere erişim sağlayan ve bu yapılarla irtibatlı tüm kullanıcıların tespit edilerek adli süreçlere dahil edileceği, operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.