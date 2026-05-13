MİT'ten film gibi operasyon! Uluslararası aranan Faslı uyuşturucu baronu Şişli'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası boyutta aranan bir ismi İstanbul'da yakalayarak önemli bir operasyona imza attı. Fas makamlarınca hakkında uluslararası düzeyde "Difüzyon Mesajı" yayımlanan Mohamed Boulakhrif'in İstanbul'da bulunduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri koordineli bir çalışma başlattı.

MİT VE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kendi ülkesindeki en büyük uyuşturucu baronlarından biri olduğu belirtilen şüphelinin yerini belirlemek için detaylı bir istihbarat faaliyeti yürütüldü. Yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda, uyuşturucu kaçakçısının Şişli ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adresin kesinleşmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı ve belirlenen konuma ani bir baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Fas uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 34 yaşındaki şüphelinin, yasa dışı faaliyetlerini yetkililerden gizlemek amacıyla özel yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Boulakhrif'in zehir ağını kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden yönettiği belirlendi. Kullandığı şifreli iletişim yöntemlerine rağmen izi bulunan şüpheli, baskının ardından sorgulanmak üzere doğrudan emniyete götürüldü.

SORGUSUNUN ARDINDAN GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLECEK

Hakkında çıkarılan "Difüzyon Mesajı" doğrultusunda yakalanan Mohamed Boulakhrif'in emniyetteki sorgusu sürüyor. Şüpheli hakkında yürütülen geniş çaplı tahkikat işlemleri devam ederken, yasal sürecin bir sonraki aşaması da netleşti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.