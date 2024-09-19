MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terörist Halil Yiğit etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat çalışmaları sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gara sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı terörist Halil Yiğit'in, örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini belirledi.

Bulunduğu yer tespit edilen terörist Halil Yiğit, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalında 2007'de örgütsel faaliyetlerine başlayan Halil Yiğit, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silahlı ve el yapımı patlayıcılı terör eylemlerine katıldı.

Hendek-barikat olaylarında da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize eden Halil Yiğit, 2018'de Suriye'de terör örgütü YPG bünyesinde faaliyet gösterdi. Yiğit, son olarak Irak'ın Gara alanında örgütsel faaliyet yürüttü.